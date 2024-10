Tornano Mancini e Cristante, confermato Zalewski. Dubbio Konè-Pisilli a centrocampo

NOTIZIE ROMA CALCIO – Sembra essere scontata la formazione della Roma che questa sera Ivan Juric manderà in campo per affrontare la Fiorentina.

Zero chance per Hummels, con Ndicka titolare inamovibile al centro della difesa. Al suo fianco Mancini e Angelino. A centrocampo l’unico ballottaggio: torna Cristante dal primo minuto in tandem con uno tra Konè e Pisilli.

Sugli esterni confermati Celik e Zalewski. Sulla trequarti spazio a Dybala e Pellegrini, ad agire alle spalle di Dovbyk. Queste le probabili formazioni dei principali quotidiani oggi in edicola:

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk

CORRIERE DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk

IL TEMPO – Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Pisilli, Zalewski; Dybala, Pellegrini, Dovbyk.

IL ROMANISTA – Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Koné, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

IL MESSAGGERO – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

TUTTOSPORT – Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

