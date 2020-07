Pallotta deluso dalla negligenza dei giocatori: “Vi chiedete perchè sono stanco?”

ULTIME NEWS AS ROMA – La Roma è a pezzi, e Pallotta è deluso dallo sfacelo che lui può solo indagare a distanza, attraverso telefonate più o meno furiose per capirne le motivazioni, racconta oggi Il Messaggero (G. Lengua).

Il presidente della Roma si definisce “stanco” per quanto sta accadendo alla squadra, corsi e ricorsi storici che a distanza di 12 mesi si ripresentano puntuali, nonostante la rivoluzione che ha portato a un nuovo anno zero. I risultati scadenti inanellati dalla squadra non sarebbero dovuti alle indiscrezioni sul passaggio societario, ma si tratterebbe di problemi interni che, però, hanno demoralizzato l’imprenditore di Boston seccato di combattere le negligenze dei calciatori.

“Vi chiedete perché sono stanco?”, ha domandato Pallotta dopo la partita contro l’Udinese, un messaggio chiaro che sa di resa pronunciato da uomo che ha commesso decine di errori nel corso della sua presidenza provando, in alcuni casi, anche a porre rimedio con licenziamenti e rivoluzioni.

Oggi è chiaro a tutti, dentro e fuori Trigoria, che è giunto il momento di passare la mano a qualcuno di più facoltoso, pronto a investire denaro per risollevare le sorti della società. Alternativa: l’ok per la costruzione dello stadio, con Pallotta che resta al comando, affiancato da nuovi soci.

Dopo il “no” a Dan Friedkin, ora è spuntato il gruppo di Micky Arison, imprenditore con un patrimonio di 5,8 miliardi di dollari, proprietario dei Miami Heat e della Carnival Corporation la più grande compagnia al mondo di navi da crociera. Ma la Roma ha smentito l’indiscrezione.

Fonte: Il Messaggero