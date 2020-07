Arison: “La Roma? Non c’è nulla, non ho alcuna intenzione di acquistare un club di calcio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nella giornata di ieri era rimbalzata l’indiscrezione secondo cui Micky Arison, proprietario dei Miami Heat fosse interessato alla Roma.

Ma la voce è durata poco: la Roma aveva già negato ogni interesse ma ora a smentire il tutto ci ha pensato lo stesso magnate statunitense.

“Non ho alcun interesse nel comprare un club di calcio. Le voci sulla Roma? Non so di che cosa tu stia parlando, non c’è nulla“, le parole riportate da Fikippo Biafora de “Il Tempo.