Fonseca, Pallotta allontana l’ipotesi esonero: “Paulo ha il mio pieno supporto, il suo futuro non è in dubbio”

AS ROMA NEWS – “Il futuro di Paulo Fonseca non è in dubbio“. Con questa dichiarazione apparsa su Twitter, James Pallotta allontana le voci di un possibile imminente esonero di Fonseca da allenatore della Roma.

Dopo il ko con l’Udinese la posizione del portoghese si era fatta più traballante, anche se l’ipotesi di un suo allontanamento prima della fine della stagione era piuttosto improbabile.

Ora il presidente Pallotta ribadisce che “Fonseca ha il suo pieno supporto“. Il suo posto alla guida della Roma sembra al sicuro, almeno fino al termine del campionato in corso.