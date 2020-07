Conferenza FONSECA: “Nessuna relazione tra risultati e voci sul cambio di proprietà. Ho il supporto del club. Bilanci solo a fine stagione”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Alla vigilia di Napoli-Roma torna a parlare mister Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese, finito anche lui nel mirino delle critiche dopo il brutto ko contro l’Udinese, risponde alle domande dei giornali nella conferenza stampa pre-partita:

Sky Sport: “Ogni volta che un centrocampista della Roma perde palla succede una catastrofe, c’è molto campo a disposizione per la transizione avversaria. Come sta analizzando questo problema? La difesa a tre potrebbe essere una soluzione?”

“Come ho detto sempre, noi abbiamo sempre lavorato su due sistemi e possiamo giocare con la difesa a tre o a quattro. Devo dire che però è lo stesso, le marcature preventive non sono state un problema nelle prime due partite, in quella contro l’Udinese sì, ma avevamo un giocatore in meno. Facciamo sempre la marcatura preventiva in tre, senza un giocatore abbiamo rischiato di più nella seconda parte. Possiamo giocare con entrambi i sistemi.”

Sky Sport: “Perez e Mkhitaryan sono più avanti nelle gerarchie degli esterni?”

“Vediamo domani. Penso sia chiaro che Dzeko giocherà. Penso che Miki sia una forte opzione, vediamo come sta Carles, penso abbia giocato bene, ha corso molto. Vediamo come sta fisicamente, abbiamo giocato solo due giorni fa. Sono opzioni”.

La Repubblica: “La squadra ha messo di giocare dopo le voci sul passaggio di proprietà. C’è relazione?”

“Per me no, nessuna relazione”.

Gazzetta dello Sport: “Crede che il suo bilancio sia in linea con le aspettative iniziali?”

“Il bilancio va fatto a fine stagione. Abbiamo 9 partite e l’Europa League, non è il momento di farne”.

Il Tempo: “Prima dell’Udinese aveva detto che la partita più importante era quella, cambiando però 8 uomini dicendo che doveva pensare anche al Napoli.”

“Ho cambiato con giocatori della Roma, non ho messo giocatori che non hanno mai giocato. Ho fiducia in tutti loro. Come ho detto, l’allenatore non può pensare solo alla partita successiva, come ho spiegato ho pensato al Napoli. Ma ho cambiato perché ho fiducia”.

Corriere dello Sport: “Lei si è assunto le responsabilità del brutto momento. Sa indicare un errore specifico che pensa di aver commesso?”

“Faccio sempre analisi dopo la partita. Quando vinciamo non è tutto bello e quando perdiamo non è tutto brutto, bisogna trovare soluzioni al problema che abbiamo. Questo devo fare.”

Il Romanista: “È vero che i ragazzi le hanno detto di sentirsi stanchi?”

“No, non è vero”.

Il Romanista: “Sta pensando a qualche cambio di sistema?”

“Come ho detto, abbiamo la possibilità di giocare con due sistemi. Vediamo domani”.

Rete Sport: “Si sente in discussione? Le manca il supporto della società?”

“No. Ho sentito sempre, anche adesso, il supporto della società, del presidente e di tutto il club. Non mi sono mai sentito abbandonato”.

Tele Radio Stereo: “Il presidente Pallotta le ha confermato pubblicamente la fiducia. Lo ha sentito personalmente?”

“È normale che quando non vinciamo siamo arrabbiati, io ero molto arrabbiato. È una situazione normale”.

Centro Suono Sport: “In queste prime tre giornate la Roma si è allungata col passare dei minuti. Da cosa dipende?”

“Ho parlato dopo la partita contro la Sampdoria, dicendo che abbiamo avuto questo problema, la squadra non era corta. Penso che in queste due partite non sia stata un problema la lunghezza della squadra”.

Roma Radio: “In questo momento di difficoltà cosa si sente di dire ai tifosi?”

“Che dobbiamo lavorare. Non è un momento di pensare che sia finito tutto, dobbiamo lavorare. Ho sempre sentito il supporto dei tifosi, è normale non essere soddisfatti dopo queste due partite. Quello che dobbiamo fare è giocare per vincere, giocare con cattiveria per i nostri tifosi”.

Roma Radio: “Sarà un Napoli molto diverso, che differenze ci sono con quello di Ancelotti?”

“È una squadra con più fiducia, diversa da quella che abbiamo affrontato qui. Sta bene, sta giocando bene, hanno perso quest’ultima partita contro l’Atalanta. Mi aspetto una squadra forte, con voglia di vincere”.

Redazione Giallorossi.net