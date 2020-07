Napoli-Roma, i convocati di Fonseca: torna Zaniolo, ok anche Pau Lopez

ULTIME NEWS AS ROMA – Bella sorpresa in casa giallorossa dopo tante notizie meno esaltanti: torna tra i convocati Nicolò Zaniolo, chiamato da Fonseca per la trasferta di Napoli.

Torna in lista anche il portiere Pau Lopez, mentre sono out Juan Jesus e Cetin. Ecco l’elenco completo dei convocati nel tweet della Roma: