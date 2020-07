Napoli-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS ULTIME – Dopo la mazzata dell’Olimpico di appena due giorni fa, Paulo Fonseca non può più concedersi esperimenti o brutti passi falsi. Ma il match contro il Napoli di domani sera si presenta come uno scoglio molto duro da superare viste le recenti prestazioni della sua squadra.

In porta confermato Mirante, in difesa torna Zappacosta dal primo minuto, mentre Smalling, Mancini e Kolarov dovrebbero completare il reparto arretrato. A centrocampo Cristante parte favorito su Diawara, mentre è sicuro di una maglia il rientrante Veretout dopo il turno di squalifica scontato contro i friulani.

In attacco, dietro a Edin Dzeko, giocherà quasi certamente Pellegrini, mentre sulle ali Carles Perez e Mkhitaryan sembrano favoriti rispetto a Under e Kluivert. Queste dunque le probabili formazioni di Napoli-Roma, match che si giocherà domani sera ore 21:45, diretta tv su Sky Sport:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Giallorossi.net – A. Fiorini