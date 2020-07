Serie A: la Lazio crolla, il Milan dilaga. Finisce 0-3, e la Juventus scappa a +7

ALTRE NOTIZIE – La Lazio perde pesantemente in casa contro il Milan e vede allontanarsi la vetta della classifica. All’Olimpico passano i rossoneri: nel primo tempo segnano Calhanoglu e Ibrahimovic su rigore, poi nella ripresa la chiude Rebic.

Questo scivolone costa caro alla squadra di Inzaghi, che comincia ad accusare stanchezza e paga a caro prezzo le assenze di Immobile e Caicedo. Perfetto invece il Milan di Pioli, che ha dominato vincendo con pieno merito, sfiorando a più riprese anche il quarto gol. Ora i rossoneri sono a soli 5 punti dalla Roma, impegnata domani a Napoli.

La Lazio invece vede allontanarsi la Juventus, che nel pomeriggio ha vinto facile il derby col Torino. Bianconeri subito in vantaggio dopo pochi secondi grazie a Dybala, poi è Cuadrado a raddoppiare intorno alla metà del primo tempo. In pieno recupero però arriva un rigore per il Torino concesso per un fallo di mano di De Ligt: Belotti dal dischetto riapre un match che sembrava chiuso.

Nella ripresa il Toro ci crede e trova anche il pari con Verdi, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Ci pensa però Cristiano Ronaldo con una magia su punizione a rimettere le cose a posto. Nel finale arriva anche l’autogol di Djidji a chiudere il match. Finisce 4 a 1 per la Juventus che prova di nuovo a scappare via in vetta alla classifica, a + 7 dalla Lazio.

Redazione Giallorossi.net