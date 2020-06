Pallotta e il tormento di lasciare senza vincere. Ma la trattativa con Friedkin prosegue

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – James Pallotta dà l’impressione di essere un presidente che vive il tormento di non voler lasciare il proprio club senza vincere qualcosa, racconta oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

Ma nel contempo il patron americano sa che il club necessita di cure e soldi che, soprattutto i soci, non c’è più voglia di mettere in campo. Intanto la trattativa con Dan Friedkin è ancora in corso sottotraccia e l’esito resta incerto. A dettare legge nel frattempo sono i numeri, e così l’assemblea societaria e il cda di ieri hanno ratificato come da qui entro fine anno (grazie alla proroga dovuta dal decreto Covid) il presidente ripristinerà le riserve legali grazie all’aumento di capitale già deliberato. Circa 90 milioni sono stati già versati, perciò ne arriveranno altri 42, a cui si spera si aggiungano quelli dei piccoli azionisti. Intanto le perdite dei primi 9 mesi sono di 126 milioni.

La strada maestra è solo una: centrare la qualificazione alla Champions. O arrivando fra le prime quattro, oppure vincendo l’Europa League. Entrambe imprese non impossibili. San Siro, però, sarà uno snodo decisivo, come per altri versi lo potrebbe essere il via libera al nuovo stadio, che la Roma sente più vicino. Pura musica per le orecchie di Pallotta.

Fonte: Gazzetta dello Sport