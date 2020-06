AS ROMA NEWS – “Il piano per Edin: nuovo accordo e finale alla Totti”, titola oggi il Corriere dello Sport (R. Maida – J. Aliprandi) che svela il progetto che la Roma ha in mene per trattenere ancora a lungo il suo centravanti.

Il club gialloross ha infatti deciso di formulare una proposta all’entourage di Dzeko per il prolungamento di due stagioni per una cifra pari a 4,5 milioni di euro netti. L’attaccante, che oggi guadagna 7,5, porterebbe a casa 18 milioni fino al 2024 invece di 15 fino al 2022.

Si tratta di un impegno economico importante a lunga scadenza, ma questo potrebbe risultare conveniente anche per Dzeko. Le parti non si sono sedute ancora al tavolo, ma lo faranno in tempi relativamente rapidi.

Fonte: Corriere dello Sport