Pallotta fa gli auguri a Fienga: “Grazie per quello che stai facendo alla Roma, soprattutto ora”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Attraverso il proprio profilo Twitter, il presidente della Roma James Pallotta ha fatto gli auguri al CEO dei giallorossi Guido Fienga in occasione del suo cinquantesimo compleanno.

“Tanti auguri per i tuoi 50 anni Guido Fienga e grazie per tutto quello che stai facendo per il club, soprattutto in questi tempi duri. Forza Roma“.

Di seguito il tweet di Pallotta appena apparso sul popolare social network.

Happy 50th birthday Guido Fienga and thanks for all you are doing for the club, particularly in these difficult times. Forza Roma pic.twitter.com/ZmnXCbQrh3

— Jim Pallotta (@jimpallotta13) April 24, 2020