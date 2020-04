Totti: “Non porterei mai mio figlio Cristian alla Lazio, mica sono scemo”

ULTIME NEWS AS ROMA – Francesco Totti torna sulle parole pronunciate ieri durante una diretta Instagram con “Er Faina” circa la possibilità di una chiamata della Lazio per suo figlio Cristian che avevano scatenato una serie di polemiche.

Ecco come l’ex capitano della Roma precisa il suo punto di vista in una chiacchierata con Del Piero andata in diretta su Instragram: “Ho detto che facendo l’agente se mi chiamassero Milan, Lazio o Juve, rispondo. Ma Cristian è come me, risponderebbe quello che risponderei io e cioè no.”

Poi, come se questo non bastasse, Francesco Totti rincara la dose per chiarire la cosa: “Ma mica so scemo che porto Cristian alla lazio. Ti pare che lo porto alla Lazio (ride, ndr)? Io a Cristian gliel’ho detto: aspetto due-tre anni, poi se non è capace cambia mestiere.”