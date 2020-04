Pallotta: “Friedkin? E’ ancora possibile”. Ma se salta l’affare si torna dalle banche

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – James Pallotta lascia la porta aperta a Dan Friedkin: “L’affare è sempre possibile“, ha fatto sapere il bostoniano dagli Usa a chi gli domandava della trattativa col texano.

L’affare però sembra tornato in bilico. Possibile che le parti possano tornare a trattare al termine dell’emergenza, quando si conoscerà con più chiarezza il futuro di questo campionato e del prossimo, oltre a quello del calcio in generale.

Ma se l’affare dovesse saltare, ipotesi ormai non così improbabile, cosa succederebbe? Oggi il quotidiano “Il Tempo” traccia i due possibili scenari: il primo, e quello che viene definito come più probabile, è che Pallotta torni a parlare con le banche per la rinegoziazione di un prestito.

L’alternativa, che però il quotidiano definisce “remota”, è un rilancio importante da parte dell’attuale proprietà americana, ipotesi improbabile visto che i soci di Pallotta spingono da tempo per uscire dall’investimento.

Fonte: Il Tempo