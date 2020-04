“ON AIR!” – TRANI: “Senza Champions per la Roma è durissima”, AUSTINI: “Marquinhos la cessione più dolorosa di questi anni”, LO MONACO: “Campionato? L’unica soluzione è un mini-torneo da due settimane”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Il calcio italiano non mi manca tanto, sarei contato se si giocasse stasera Roma-Siviglia, quello sì. Io avevo da tempo un disagio nel vivere la Roma, e ora vivo questa cosa come una sorta di sollievo. E’ una cosa molto brutta, perchè la Roma è al centro del lavoro oltre che della mia vita. Ma si è ingenerato qualcosa che me l’ha fatta vivere peggio. Quest’anno non sono riuscito a sopportare gli infortuni… La Roma non mi sta mancando… L’acquisto più prestigioso di questa proprietà? Senza dubbio Dzeko. La cessione più dolorosa invece è stata Marquinhos…ero innamorato di lui, sempre positivo e fortissimo…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Via libera alle passeggiate dei genitori con i figli? Il pericolo è che la gente percepisca un messaggio sbagliato…perchè uno pensa: “Se escono i bambini, allora è finita…“. In questi giorni non mi è mancata la partita della Roma, e nemmeno parlare della Roma. E’ il nostro modo di parlare della Roma che mi sfinisce, che mi deprime…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Friedkin lavora nel settore automobilistico e turistico, e sono i settori più colpiti dall’emergenza. E’ normale che faccia delle considerazioni. L’aumento di capitale ora non basta. Il Fair Play Finanziario? La Uefa manda segnali che non sono molto incoraggianti per quello che ci riguarda. Ci si aspettava un anno di sospensione, e invece ci sarà al massimo uno slittamento, e neanche quello è certo. Ti daranno più tempo per metterti in regola, ma rimangono i paletti. Non avrai la fretta che ci costò svendere Salah, ma dovrai stabilire un piano… Ricordiamoci che la Roma nei prossimi tre anni può andare al massimo sotto di 30 milioni…la Roma sta messa molto male sotto questo punto di vista…questo va detto. Ai nostri ascoltatori è meglio raccontare le cose come stanno, senza fare allarmismi. Ma se non si arriva allo slittamento di un anno, ma solo di qualche mese non ti cambia niente. E senza Champions è durissima…”

David Rossi (Roma Radio): “Noi stiamo male, ma la Spagna sta messa peggio di noi. Il lavoro che sta facendo la protezione civile qui è qualcosa di incredibile, riuscendo a raddoppiare i posti in terapia intensiva. Io sono paraonoico, ma sinceramente non mi aspettavo succedesse tutto questo…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “O la stagione si annulla o si fa un play-off, un mini torneo in un posto sicuro, che si svolga in 15 giorni. E’ l’unico modo per evitare forse i contagi. Altrimenti voi pensate giocare per due mesi, secondo voi in dodici giornate non c’è nemmeno un contagiato? Non ci credo nemmeno se me lo mette per iscritto Burioni… Per cui, siccome almeno un contagiato ci sarebbe di sicuro, il campionato comincia e finisce subito. Invece se proprio vuoi concludere questo campionato, l’unica possibilità è giocare un mini torneo in due settimane…

Furio Focolari (Radio Radio): “Usare la classifica dell’anno scorso? E’ una delle ipotesi più fantasiose, sembra tutto fatto apposta per metterla in quel posto alla Lazio… Coronavirus? Noi siamo dei privilegiati rispetto a tanti altri, e mi immagino chi ha un bambino piccolo…ma come fai a tenerlo chiuso in casa?”

Roberto Renga (Radio Radio): “Tra le varie soluzioni, quella di usare la classifica dell’anno scorso è la più assurda…allora perchè non usare quella di dieci anni fa? Ma non scherziamo, dai…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Serve intelligenza. I bambini stanno sclerando…ma come fai a tenerli dentro casa. E’ durissima… Non è possibile pensare di tenerli dentro casa per un mese, non ci sono Playstation che tengano…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Con Bruno Conti ci siamo ben compensati, la storia lo dimostra. Quando sono stato trasferito alla Roma lui è tornato al Genoa in prestito e poi ci siamo ritrovati un’altra volta a Roma. C’è stata un’intesa tra me e lui, se non c’era uno dei due, l’altro faceva fatica. Lui era bravissimo a fare quelle giocate e a mettere la palla ma ci doveva essere anche uno che realizzava le sue idee. Riprendere le coppe ad agosto? Bisogna fare tutto affinché le cose possano definirsi in questo periodo. Se si deve finire si finisca ma nel massimo della sicurezza e poi vedremo che sarà il prossimo. Una cosa l’ho capita: questi soldi fanno la differenza anche per i grandi club, altrimenti a quest’ora si sarebbe già voltato pagina. Molta gente dipende dal calcio…”

Redazione Giallorossi.net