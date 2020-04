Sky Sport: “Pallotta pronto a riprendersi la Roma, ecco il piano triennale per rilanciarla”

ULTIME NEWS AS ROMA – James Pallotta prepara il piano per rilanciare la Roma. Il presidente giallorosso, racconta Sky Sport, sta approntando un piano triennale per il club giallorosso nel caso in cui la trattativa con Friedkin, ormai congelata, non andasse a buon fine.

Pallotta pensa di rimettersi in gioco così: nessuna cessione eccellente, con Zaniolo e Pellegrini che saranno al centro del progetto. Cambio di rotta quindi nella filosofia della gestione americana, che ora cercherà di toccare il meno possibile la rosa.

Nessuno stravolgimento, ma solo qualche ritocco mirato. E le cessioni saranno improntate a sfoltire la rosa, vendendo quei giocatori che sono considerati non indispensabili e che guadagnano troppo, a cominciare dagli esuberi Nzonzi, Gonlanons e Karsdorp. Con Schick invece la Roma spera di fare un po’ di plusvalenza.

Per quanto riguarda la panchina, piena e totale fiducia in Paulo Fonseca, che sarà centrale nella Roma dei prossimi anni. Lo stadio resterà centrale nel progetto a lungo termine, con gli uomini di Pallotta che si concentreranno ancora nella speranza di concludere l’iter.

Fonte: Sky Sport