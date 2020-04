Calciomercato Roma, retroscena Willian: aveva detto sì ai giallorossi ma l’ingaggio blocca l’affare

NEWS AS ROMA ULTIME – Un clamoroso retroscena di mercato viene raccontato oggi dalla versione on line de “Il Messaggero” (E. Trotta): il brasiliano Willian, che si libererà a parametro zero dal Chelsea, aveva detto sì all’ipotesi Roma.

L’esterno offensivo 31 anni, cambierà casacca a costo zero il prossimo giugno ed era stato offerto tramite intermediari a diversi club di serie A. Il giocatore aveva detto no alle ipotesi Juve e Inter per un discorso tecnico, mentre era ben disposto ad accettare la Roma.

Ma da Trigoria le porte sono rimaste chiuse: troppo alto lo stipendio del giocatore. Willian infatti vorrebbe un ingaggio di almeno 5 milioni di euro all’anno, troppo per le casse del club giallorosso che sta invece cercando di portare avanti un taglio degli stipendi.

Fonte: ilmessaggero.it