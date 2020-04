Calciomercato Roma, dalla Spagna: giallorossi interessati a Junior Firpo del Barcellona

AS ROMA NEWS – La Roma, in attesa di capire come e se potrà terminare la stagione, sta programmando il prossimo calciomercato e si muove per allestire la sua rosa.

Secondo il portale spagnolo sport.es, il ds Petrachi starebbe seguendo Junior Firpo come rinforzo per la fascia sinistra. Il giocatore, 23 anni, è stato acquistato la scorsa estate dal Barcellona per 18 milioni di euro, ma le presenze in Liga sono state solamente 12 e accompagnate da un gol e un assist.

I blaugrana dall’Italia vorrebbero Lautaro Martinez dell’Inter e per abbassare le richieste dei nerazzurri potrebbero inserire il terzino brasiliano che però gode di tanti altri estimatori in Serie A. Tra queste ci sarebbe anche la Roma, oltre al Napoli. Bartomeu, comunque, per evitare una minusvalenza lascerebbe partire il calciatore per non meno di 20 milioni.

Fonte: Sport.es