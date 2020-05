Pallotta, Friedkin e il fronte arabo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il futuro societario della Roma tiene banco sui giornali. Ieri la Gazzetta dello Sport aveva raccontato dell’interesse nei confronti del club giallorosso da parte del principe saudita Muhammad bin Salman. Oggi il quotidiano “La Repubblica” (F. Ferrazza) torna sull’argomento.

Congelata la trattativa per la cessione della Roma a Dan Friedkin, James Pallotta cerca finanziatori a cui possa far gola il club capitolino. Vari rumors portano, appunto, in Arabia Saudita, dove alcuni fondi tra cui quello legato a Muhammad bin Salman, già in movimento per acquistare il Newcastle in Premier.

Per adesso però non ci sono conferme dirette, anche se il fronte arabo resta aperto. Lo stesso Dan Friedkin durante la trattativa per l’acquisto della Roma, racconta il quotidiano, aveva allacciato un dialogo con degli intermediari di fondi arabi, alla ricerca di soci che potessero affiancarlo nell’avventura in Italia.

Intanto, riferisce il sito Romapress.net, anche fonti interne alla Roma smentiscono che ci siano trattative in corso con il principe saudita. Gli unici colloqui aperti restano quelli con il gruppo Friedkin e, qualora ci fossero altri soggetti interessati al club capitolino, la Roma avrebbe l’obbligo di informare il texano e i suoi collaboratori.