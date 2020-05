VILLAR: “La Roma è quasi una religione, me ne sono accorto dopo due giorni”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sono bastati due giorni a Gonzalo Villar per capire dove fosse arrivato. Lo racconta lo stesso calciatore spagnolo ai microfoni di Roma Tv in un’intervista che andrà in onda integralmente questa sera.

“La Roma? Ho capito subito che era più di un club, dopo due giorni. Ero andato in una pizzeria e un cameriere ha riaccompagnato me e mio padre in albergo. Abbiamo notato con stupore quanto i giocatori della Roma siano amati qui.”

Per Villar questo calore è una nota positiva tutta da gustare: “La Roma è quasi una religione, me la sto godendo sotto questo aspetto. Non vedo l’ora di poter tornare a uscire normalmente di casa e incontrare la gente. È una cosa molto bella”, ha concluso il giovane centrocampista giallorosso.