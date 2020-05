Pallotta-Friedkin, la rottura è vicina. Il bostoniano: “Ai conti della Roma ci penso io”

AS ROMA NEWS – Si avvicina la rottura tra Dan Friedkin e James Pallotta dopo che il presidente del club giallorosso ha rifiutato un’importante offerta del magnate texano, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

Negli ultimi giorni infatti Friedkin ha messo sul piatto una proposta per l’acquisto della Roma non banale in tempi di Covid: 575 milioni, più 20 di prestito. E la risposta presidenziale, modulata dal silenzio, è stata no, anche se ieri Pallotta ha bollato la notizia come “fake news”. Ma così non è. Risultato? La rottura sembra ormai vicina.

Anche tutti gli altri quotidiani oggi in edicola confermano questa versione. Per il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) fonti vicine a Friedkin fanno sapere che dopo il silenzio di Pallotta, il texano non è più interessato a proseguire la trattativa. E lo stesso presidente del club giallorosso, interpellato dal quotidiano al riguardo, ha risposto con un laconico: “Ai conti della Roma ci penso io”.

Anche per il Corriere della Sera (L. Valdiserri) la fumata nera è quasi certa: ora servirebbe un miracolo per far riprendere la trattativa. Pallotta è pronto a tenere la società rischiando sul futuro: se Fonseca farà il miracolo di portare la Roma in Champions, allora le cose potrebbero cambiare.

