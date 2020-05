Ciao Ago, 26 anni fa moriva Di Bartolomei. Il ricordo della Roma (VIDEO)

AS ROMA NOTIZIE – Il 30 maggio del 1994 se ne andava Agostino Di Bartolomei, morto suicida nella sua casa a Castellabbate, a pochi anni dal ritiro dal calcio giocato e a dieci anni esatti dalla sconfitta in finale in Coppa Campioni col Liverpool.

La Roma ha voluto ricordare uno dei suoi più grandi capitani di sempre con un video pubblicato sul canale Twitter.