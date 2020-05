Roma, viavai sulle fasce: Pedro l’obiettivo, Tetè il sogno

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – In attesa che riparta il campionato, si pianificano le idee. Perché per il mercato vero, quello fatto di trattative, offerte e scambi ci vorrà ancora del tempo. La Roma, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), deve ancora chiarirsi bene le idee sul da farsi, anche a causa della situazione contingente legata alla trattativa Pallotta-Friedkin.

Facile, però, che in estate ci possa essere un bel viavai, soprattutto sulle fasce, nella parte alta quella offensiva. Nelle intenzioni c’è quella di tenersi ben saldo Zaniolo, il gioiello di casa, ma la certezza assoluta non c’è. In uscita dovrebbero essere Perotti, che potrebbe tornare in Argentina, e Under, che dopo tre anni di Roma potrebbe lasciare la Capitale per piazzare una ricca plusvalenza. Stesso discorso per Kluivert.

In entrata, invece, l’obiettivo numero uno è sempre Pedro. A Fonseca piace molto è il suo preferito e lo ha detto a più riprese a Petrachi, che ieri ha visto il manager di Lovren (Liverpool) e Bustos (Talleres) i due profili che piacciono. Si sta lavorando anche su Kean, con un’operazione che prevede un riscatto un prestito oneroso con diritto di riscatto (a circa 20 milioni). Non sarà facile ma la possibilità esiste eccome. A Fonseca piacerebbe riavere anche uno dei ragazzi brasiliani che ha allenato in Ucraina: si tratta di Tetè, 20 anni, che può giocare su entrambe le fasce, ma che ama soprattutto stare a destra per poi rientrare e giocare con il piede invertito (il mancino).

Fonte: Gazzetta dello Sport