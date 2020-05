Pallotta, i conti in rosso e la cessione “obbligata”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il calcio non sa che fine farà, la Roma ha un futuro ancora più incerto, scrive oggi Il Tempo (A. Austini). L’altro ieri è arrivata la relazione del club giallorosso sulla semestrale chiusa al 31 dicembre 2019, ovviamente contiene gli stessi numeri annunciati a febbraio, che senza opportuni correttivi rischiano di peggiorare a fine esercizio.

Non basta il taglio delle quattro mensilità dei calciatori, la Roma si prepara alla contrazione ulteriore dei ricavi e stavolta non sa neppure se potrà intervenire con le rituali plusvalenze di fine giugno. Intanto il club ha confermato che in contatti con Friedkin sono ancora in corso.

Qualora il deal si concludesse positivamente, sarebbe il nuovo acquirente a immettere nuova liquidità. Altrimenti non ci saranno vie alternative alla vendita dei calciatori. Pallotta aspetta segnali da Houston ma sembra orientato a considerare una cessione al ribasso, in cambio del disimpegno.

(Il Tempo, A. Austini)