Under, Florenzi e Riccardi: la Roma va a caccia di plusvalenze

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Petrachi e Fienga al lavoro per risanare il bilancio della Roma. Si partirà dal taglio degli ingaggi e dall’istituzione di un tetto che non potrà essere superato per i nuovi acquisti: chi arriverà a Trigoria non potrà guadagnare più di 3 milioni di euro.

L’altra mossa, riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), sarà quella di fare le “solite” plusvalenze, cercando però di non mortificare il parco giocatori cedendo i pezzi più pregiati.

Il primo a partire sarà Cengiz Under, che i giallorossi sperano di vendere almeno a 20 milioni di euro. Le altre due cessioni che permetteranno al club di fare plusvalenze riguarderanno due calciatori provenienti dal vivaio: il primo è Alessandro Florenzi, il secondo è Alessio Riccardi.

Gli altri calciatori in bilico sono Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola: il club spera di utilizzarli in qualche scambio che permetta al club, grazie a valutazioni importanti, di fare altre preziose plusvalenze.

Fonte: Gazzetta della Sport