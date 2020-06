Pallotta: “Lascerò la Roma, ma in mani sicure”. Friedkin irritato

AS ROMA NEWS ULTIME – James Pallotta torna a parlare e come al solito lo fa dividendo la piazza e scatenando l’ironia dei tifosi giallorossi soprattutto sulla chiosa finale dell’intervista al sito della Roma: «Non vedo l’ora di vederci di nuovo vincere». Una frase che in tanti hanno sottolineato in rosso, non avendo Pallotta mai vinto nulla alla guida del club.

Il presidente, racconta la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) oggi in edicola, ha pubblicamente confermato di voler cedere la Roma ma lo ha fatto col freno a mano tirato: venderà ma alle sue condizioni. E sulla trattativa con Friedkin il presidente è entrato a gamba tesa, bollando come “irricevibile” la proposta giunta da Houston: “Dopo le modifiche apportate dagli avvocati e dai banchieri del gruppo Friedkin, l’offerta ha iniziato ad essere meno appetibile”, il racconto di Pallotta.

“L’ultima proposta semi-concreta non era minimamente accettabile. Un accordo del genere non funziona con il seller-financing. Se voglio comprare una casa non mi aspetto che il venditore riduca il prezzo per coprire i costi delle ristrutturazioni che voglio fare. Non è così che funziona. Se Friedkin ha i soldi e vuole avanzare un’offerta accettabile, lo ascolteremo. Se poi possa essere il proprietario ideale non lo so, come non so se possa essere il salvatore della Roma. Di certo c’è che abbiamo tante persone che continuano a contattarci. Ma non vado in giro a dire “voglio tanti soldi”, voglio solo essere sicuro che qualsiasi cosa accada sia la migliore per la Roma. Con me o con un nuovo investitore”.

E Friedkin? Da Houston, scrive la Gazzetta dello Sport, non sono arrivate dichiarazioni ufficiali. Bocche cucite. Ma il magnate texano è irritato per queste parole e le presa di posizione pubblica di Pallotta non gli è piaciuta per niente.

Fonte: Gazzetta dello Sport