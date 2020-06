L’Europa League come il Mundial: ecco come sarà la Final Eight

MINI TORNEO A ELIMINAZIONE DIRETTA – Rivoluzione in vista per le coppe europee che si giocheranno in agosto causa Covid: la formula stabilita dall’Uefa e che già domani sarà ufficializzata con date e orari, assumerà le sembianze di un Mondiale.

Addio ai match di andata e ritorno, spazio a un mini torneo a otto squadre, quelle che accederanno ai quarti di finale sia di Champions che di Europa League, tutte da disputare in Germania. Già stabilite le città per la competizione europea che dovrà giocare la Roma: Duisburg, Gelsenkirchen, Francoforte e Colonia, con quest’ultima che ospiterà anche la finale.

Le partite verranno disputate dal 10 al 21 agosto, e accederanno a questa Final Eight le squadre che supereranno gli ottavi, ancora da completare. Prima dunque la Roma giocherà col Siviglia un match a gara secca per l’accesso alla fase finale, mentre tutte le altre squadre che hanno già disputato il match di andata dovranno completare il turno con il ritorno. Poi spazio al mini torneo a eliminazione diretta che deciderà la prossima vincitrice dell’Europa League.

