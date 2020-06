Antonucci-gol in Portogallo: “Spero di fare grandi cose con la Roma”

AS ROMA NOTIZIE – Mirko Antonucci, 21 anni, è uno dei tanti talenti sfornati dal settore giovanile giallorosso che ha faticato a mettersi in luce con la prima squadra. Fonseca era rimasto favorevolmente colpito dalle sue qualità e gli aveva dato anche spazio, ma il calciatore non è riuscito a giocarsi al meglio le sue occasioni.

Adesso la Roma ha deciso di farlo crescere altrove, e più precisamente in Portogallo, al Vitoria Setubal dove l’esterno gioca in prestito. Antonucci, intervistato dal sito “Gianlucadimarzio.com”, ha raccontato le sue sensazioni dopo il primo gol realizzato in terra lusitana: “Un’emozione fortissima! In quel momento non ho pensato a niente, solo che volevo vincere la partita. In quarantena mi sono allenato per tenermi pronto alla ripresa del campionato. Faccio l’esterno e a volte gioco più accentrato, vicino l’attaccante”.

Su Zaniolo, altro giovane che però è subito esploso in giallorosso, dice: “Mi è dispiaciuto molto per il suo infortunio, sono felice che ora stia bene. Ognuno fa il suo percorso, lui sta facendo grandi cose, io spero di farle a Roma e di prendere la mia strada. Poi si vedrà…”.

Fonte: Gianlucadimarzio.com