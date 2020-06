Schick, il Lipsia non esercita il riscatto. E ora la Roma tratta con le inglesi

CALCIOMERCATO AS ROMA – Il Lipsia non ha esercitato il diritto di riscatto per Patrik Schick. L’opzione è scaduta, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli), e se l’attaccante ceco diventerà a titolo definitivo un giocatore del club della Red Bull sarà soltanto perché i tedeschi avranno trovato un accordo con la Roma.

Accordo che non sembra assolutamente facile, nonostante la volontà di Schick sia quella di restare in Germania. La Roma non vuole venderlo a meno di 25 milioni e il Lipsia non sembra avere intenzione di spendere quella cifra. E ha lasciato quindi decadere l’opzione di acquisto stabilita a 28 milioni (29 in caso di qualificazione alla Champions).

A questo punto i giallorossi, con il supporto di Franco Baldini, stanno sondando il mercato inglese. Dalla Premier infatti sembrano esserci diversi club interessati a Schick e che possono permettersi certe cifre. La Roma però non chiude la porta al Lipsia, e aspetta di vedere cosa succederà da qui alle prossime settimane: se i tedeschi riuscissero a centrare la Champions, l’acquisto del ceco potrebbe tornare di attualità.

Fonte: Gazzetta dello Sport