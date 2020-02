PALLOTTA: “Monchi? Vorrei prendermi più che una rivincita. So perchè ha fallito e lo dirò presto”

ULTIME NEWS AS ROMA – La sfida con Siviglia in Europa League si carica di mille significati per la Roma. Ad aggiungere ulteriore pepe ci ha pensato James Pallotta, presidente che sembra avere però le ore contate visto l’imminente passaggio a Friedkin.

Il bostoniano però dovrebbe vivere la sfida col Siviglia ancora da proprietario del club in attesa del closing che avverrà ad aprile. Intanto però Pallotta ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate oggi dalla Gazzetta dello Sport su Monchi, ex direttore sportivo della Roma che non si è lasciato molto bene con i giallorossi.

“Con Monchi vorrei prendermi più che una rivincita – il virgolettato riferito a Pallotta e riportato oggi dal quotidiano sportivo -. Io vorrei sempre vincere, ogni partita e ogni anno. So bene perché lui ha fallito e lo dirò presto“. Non resta quindi che attendere.

Fonte: Gazzetta dello Sport