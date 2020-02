Conferenza FONSECA: “La squadra è stanca, troppo poco tempo per recuperare. Quarto posto? Abbiamo tutte le possibilità di farcela”

ULTIME NEWS AS ROMA – Mister Paulo Fonseca è protagonista nella conferenza stampa andata in scena questo pomeriggio a Trigoria alla vigilia di Cagliari-Roma, gara di campionato che si giocherà domani alle ore 18 alla Sardegna Arena. Queste le domande dei giornalisti e le risposte dell’allenatore giallorosso:

Paonessa (Roma TV): E’ finito da poco l’unico allenamento che ha avuto a disposizione. Come sta il gruppo? Veretout e Perotti?”

“Il gruppo è stanco, come è normale non abbiamo tempo per recuperare da una partita difficile su un campo difficile. La squadra però l’ho vista motivata. Perotti è molto debole, in questo momento è difficile poter recuperare per la partita. Veretout sta bene, si è allenato. Ha avuto un piccolo problema al piede ma sta bene”.

Fallica (Roma Radio): “Domani sarà la 36° partita della stagione, il Cagliari la 27°. E’ una differenza che può essere importante?”

“Speriamo di no. Credo che il numero delle partite non è importante adesso. Quello che è importante è il tempo di recupero. Il numero di partite no”.

Assogna (Sky Sport): “La Roma sembra costretta a giocare con grande intensità: ragionare meno e correre di più. I suoi ragazzi sono in grado di tenere ritmi alti in partite così ravvicinate?”

“Noi vogliamo avere un ritmo alto in tutte le partite. I numeri hanno dimostrato sempre che questa squadra corre molto, ma penso che in questo momento è importante gestire bene la partita, gestire bene i momenti della partita. Vogliamo sempre avere momenti di accelerazioni, ma per me ora è più importante non perdere palla facilmente perché se succede dobbiamo sempre recuperare. Scegliere il momento di attaccare è molto importante”.

“Come mai crede così tanto al quarto posto?”

“Sono una persona ottimista e positiva. Abbiamo tutte le possibilità, a meno che l’Atalanta non perde punti fino a fine campionato. Noi dobbiamo fare meglio, ma io sono una persona ottimista vedo che il gruppo ci crede per questi motivi e io credo molto nei miei giocatori. Penso che dobbiamo crederci e dobbiamo continuare a lavorare per trovare e cercare questa posizione”.

Pastore (Il Romanista): “Quanto influisce non giocare di lunedì dopo la Coppa? E sulle sue scelte?”

“Penso che stiamo parlando di più di questa questione: io non voglio che possa essere una scusa per qualsiasi situazione. Io ho parlato perché mi hanno domandato e perché è la verità: noi non abbiamo molto tempo per recuperare dopo una partita come quella che abbiamo avuto col Gent. Io quando parlo di questo posso dire che per me è importante che abbiamo 72 ore per recuperare i giocatori: solo questo”.

Zucchelli (Gazzetta dello Sport): “Si stanno rinviando molte partite. Che ne pensa? Era meglio giocarle a porte chiuse o rinviarle tutte?”

“Le autorità stanno cercando di prendere le migliori decisioni in questo momento difficile. Io mi fido delle autorità competenti, questo è un problema che tutti dobbiamo pensare che le autorità stiano cercando di fare di tutto. Dopo puoi avere un problema di regolarità sportiva, per noi avere dubbio su questa regolarità penso che se non c’è una partita non ci deve essere nessuna. O se uno gioca devono giocare tutte: possono essere a porte aperte o chiuse, ma se gioca una devono giocare tutte”.

Maida (Corriere dello Sport): “Sono emersi numeri preoccupanti dal bilancio. Ha una sensazione di incertezza sul futuro? Ne parlate nello spogliatoio? Il cambio di società ha influito sul rendimento?”

“No, nessuna influenza sui giocatori. Io non sono economista, sono allenatore non posso parlare di numeri. Ma questa situazione non ha nessuna influenza su squadra e giocatori”.

De Angelis (Rete Sport): “Come sta Pellegrini? E Diawara?”

“Mi sembra bene. Parlo con Lorenzo tutti i giorni, mi sembra molto bene, sta recuperando dall’infortunio. Diawara sta meglio ogni giorno. Speriamo che nei prossimi tempi possa essere una soluzione per noi. Sta recuperando bene, positivamente. Recupero? Se continua così, dopo la prossima settimana si può avere per giocare. Dipende dalla prossima settimana”.

Carboni (Centro Suono Sport): “Sta tornando serenità. Si può recuperare una fase offensiva con una squadra più produttiva e prolifica?”

“Vogliamo essere sempre una squadra offensiva come abbiamo fatto col Lecce. Questa partita con il Gent è stata diversa, ma vogliamo essere sempre una squadra offensiva, è per questo che lavoriamo sempre”.

Biafora (Tele Radio Stereo): “Dzeko le sta giocando tutte, ne ha saltato solo una. Toccherà sempre a lui? Pastore come sta?”

“Pastore ha una situazione che stiamo cercando di aiutarlo a recuperare questa situazione cronica che ha. Penso che in questa ultima settimana è migliorato molto, vediamo nei prossimi tempi cosa succede con Pastore. Dzeko? E’ per sapere se gioca (ride, ndr). Kalinic giocherà domani”.

Salviani (NSL): “In queste ore in America si sta formalizzando un passaggio di proprietà. Può aiutare a riportare entusiasmo all’ambiente?”

“Se dovesse succedere possiamo parlare di questa situazione”

