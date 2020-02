Ufficiale: Juventus-Inter e altre 4 partite rinviate al 13 maggio

AS ROMA NEWS – Come riportato da legaseriea.it, cinque gare della settima giornata di ritorno sono state rinviate al 13 maggio, per l’allarme legato al Coronavirus.

Di seguito l’elenco delle partite che non si disputeranno:

Juventus-Inter

Milan-Genoa

Parma-SPAL

Sassuolo-Brescia

Udinese-Fiorentina

Fonte: legaseriea.it