Pallotta pronto a parlare, i media nel mirino

UTIME NOTIZIE AS ROMA – James Pallotta sta per tornare a farsi sentire. Da giorni infatti circola questa voce che vede il presidente intenzionato a rilasciare delle dichiarazioni sulla Roma e su quello che sta succedendo intorno al club.

Lo riferiscono oggi diversi quotidiani, tra cui “Il Romanista” (D. Lo Monaco). Il giornale parla di un Pallotta particolarmente su di giri per le strumentalizzazioni a cui la società è sottoposta in questo periodo, unica forse in tutta la serie A visto il clima di quasi unanime armonia che serpeggia negli altri ritiri alla vigilia della ripartenza.

Ed è probabile che Pallotta rompa il silenzio per tornare a parlare, per raccontare la sua verità e per andare di nuovo all’attacco dei media, che già in passato erano stati pesantemente criticati dal presidente della Roma. E anche stavolta le parole di Pallotta faranno rumore.

Fonte: Il Romanista