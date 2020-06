Sì del Comune: “Stadio della Roma al più presto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Angelo Diario, presidente della Commissione Sport del Comune di Roma, ha avuto molto da fare in questi giorni per far ripartire lo sport nella Capitale, racconta oggi il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo).

Angelo Diario è un uomo di sport, è sempre stato favorevole allo stadio di Tor di Valle. La sua Commissione ha avuto un ruolo determinante per arrivare alla stesura della Convenzione urbanistica definitiva: “Noi siamo pronti a sostenere il progetto dello stadio della Roma, da sempre lo abbiamo fatto. I rallentamenti che ci sono stati nel suo iter non sono stati di natura politica, i problemi sono stati altri. Se è ancora necessario ribadire la nostra posizione lo faccio: il Comune è assolutamente favorevole all’impianto e spera di vederlo realizzare il più presto possibile. Faremo di tutto per l’approvazione definitiva e per avviare i lavori quanto prima”.

Manca poco al passaggio in Giunta, visto che la sindaca Virginia Raggi ha ricevuto la documentazione definitiva della Convenzione: “Ultimamente ci sono stati passi in avanti. Per quanto ci riguarda su quel progetto non abbiamo richieste di prescrizioni ulteriori da fare. L’obiettivo è portarlo al voto in Giunta a breve, per dare il via libera all’avvio dei cantieri”.

Fonte: Corriere dello Sport