Pallotta: “Roma, io ci sono come sempre”. Ma lo sconto a Friedkin è possibile

AS ROMA NEWS – I conti della Roma peggiorano e James Pallotta è pronto a immettere denaro fresco, circa 50 milioni, per tamponare le perdite. Il presidente del club giallorosso rivendica oggi alla Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) che quando c’è stato bisogno, lui è sempre intervenuto.

“Non ci sono sempre stato a supporto della Roma?”, le parole di Pallotta riportate con un virgolettato oggi dal quotidiano. In effetti, nell’era di gestione statunitense, finora sono oltre 300 i milioni immessi dal “patto di sindacato” (una quarantina di soci). Certo, i 50 milioni di adesso non basteranno per rimettere in sesto il bilancio, ma in attesa che il calcio abbia la certezza di ripartire, tutto questo è una vera e propria boccata d’ossigeno per i conti.

Per il resto però Pallotta non cambia idea: la cessione della Roma resta il suo obiettivo. E quando il destino del campionato di serie A sarà più chiaro e l’emergenza Coronavirus diventerà un ricordo, è possibile che Friedkin torni alla carica con un’offerta al ribasso, ma si presume che il taglio dell’offerta non sarà inferiore a circa il 30%. Una cosa è certa: se fosse intorno ai 550 milioni, la cessione sarebbe in perdita per Pallotta e soci, ma non è escluso che possano dire di sì.

Fonte: Gazzetta dello Sport