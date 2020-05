Il Tempo: “Zaniolo finisce sul mercato, Juventus e Liverpool in agguato”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Zaniolo finisce sul mercato. E con lui rischia anche Lorenzo Pellegrini. La Roma dei conti in rosso, scrive l’edizione odierna de “Il Tempo” (A. Austini), non può permettersi di dichiarare incedibili i suoi pezzi pregiati.

Un sacrificio necessario, racconta il quotidiano romano, uno scenario amaro: sono già partiti i primi segnali agli agenti per scandagliare le possibili offerte. Ad oggi su Nicolò Zaniolo c’è sicuramente la Juventus, intenzionata però a proporre uno scambio inserendo contropartite (come Bernardeschi), mentre in Inghilterra aveva mosso qualche passo il Liverpool.

Discorso diverso per Lorenzo Pellegrini, che ha una clausola rescissoria da 30 milioni circa e che piace al Paris Saint Germain. L’obiettivo di Petrachi è di salvare almeno uno dei due gioielli della rosa giallorossa, ma sarà il mercato a dettare le regole. Fosse per loro, nessuno si muoverebbe da Roma: Zaniolo sarebbe felice di restare e Pellegrini è ancora più restio a partire. Ma i conti in rosso rendono la permanenza di entrambi piuttosto difficile.

Fonte: Il Tempo