Calciomercato Roma, Sabatini chiude: “Tomiyasu non è in vendita, non bastano 25 milioni”

AS ROMA NEWS – Walter Sabatini toglie definitivamente Takehiro Tomiyasu dal mercato. Il direttore sportivo del Bologna con un trascorso importante alla Roma ha parlato a Sky Sport per spiegare come il prezzo del terzino giapponese sia addirittura superiore ai 25 milioni di euro, valore uscito un paio di giorni fa su alcuni quotidiani.

“Tomiyasu non è in vendita. L’attuale valutazione di 25 milioni di euro non sarebbe il suo valore reale e non sarebbe una cifra sufficiente. Oggi nessuno ha avuto la capacità e possibilità di valutare veramente Tomiyasu“, ha affermato Sabatini riferendosi all’abbassamento dei prezzi che inevitabilmente colpirà tutti i calciatori durante la prossima sessione di calciomercato.

Il terzino giapponese era stato accostato con insistenza alla Roma, col ds Petrachi che avrebbe provato a inserire delle contropartite per allettare il Bologna, ma a quanto pare senza successo. “Difficile fare scambi – ha concluso Sabatini – , perché gli affari a quel punto dovrebbero essere fatti solo con società di pari livello. Non posso sedermi al tavolo con Inter, Juve o Roma. Gli stipendi dei loro giocatori ci ucciderebbero“.

Fonte: Sky Sport