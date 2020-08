Pallotta tergiversa e aspetta gli arabi. Friedkin irritato: niente aste, o si chiude o molla

AS ROMA NEWS – Giornate frenetiche per la cessione della Roma, il cerchio sta per chiudersi. Come, questo ancora non è dato saperlo. Tutti i giornali oggi in edicola puntano ancora su Dan Friedkin, il favorito in questa singolare corsa all’acquisto del club capitolino. Ma Pallotta non è ancora convinto di cedere al texano e aspetta la contromossa di Al-Baker.

Stando a quanto racconta oggi “Il Tempo” (F. Biafora), gli uomini del Gruppo Friedkin hanno predisposto tutti i documenti per arrivare alle firme del contratto preliminare, che sarà poi seguito eventualmente da un veloce processo di closing definitivo, che richiederà meno tempo rispetto a quanto preventivato nei mesi scorsi. Ieri hanno mandato alla controparte tutti i documenti firmati e sono rimasti per tutta la sera in attesa di ricevere le carte contro-firmate dall’attuale proprietario giallorosso. Che però non sono arrivate: Pallotta tergiversa, avendo deciso di attendere e dare una chance al fondo privato del Kuwait guidato da Al-Baker.

Friedkin, la cui offerta vincolante sarà valida fino a venerdì sera, non ha intenzione di partecipare ad aste. Versione sostanzialmente confermata anche da Il Messaggero (S. Carina), che aggiunge come Pallotta debba scegliere al più presto se accettare l’offerta di Friedkin oppure rischiare e andare a vedere le carte di Al Baker. Un rischio, appunto, perchè la Roma ha bisogno di soldi e ha scadenze da rispettare: il 19 agosto è il termine ultimo per presentare alla Covisoc le garanzie per l’iscrizione del club giallorosso al prossimo campionato. E l’organo di vigilanza della Figc è stato chiaro con Trigoria: alla luce del passaggio nella semestrale, nel quale emerge nella relazione di Deloitte “un richiamo relativo a dubbi significativi sulla continuità aziendale“, le assicurazioni verbali non bastano. Bisogna spiegare come avverrà lo sviluppo dei versamenti. E soprattutto chi se ne farà carico.

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) racconta come la pazienza di Friedkin sta per esaurirsi e quindi, se non si troverà un accordo entro questo mese (meglio il prima possibile), l’offerta da 490 milioni (di immediata disponibilità per l’acquirente) potrebbe essere ritirata. A quel punto Pallotta si troverebbe a fare i conti con i consorzi arabi o sudamericani, considerati negli Usa più ciarlieri che disposti a fornire garanzie rapide. Cosa deciderà di fare il presidente giallorosso lo sapremo a ore, perchè Friedkin non aspetterà oltre venerdì.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport