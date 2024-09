Panatta: “Disgustoso l’esonero di De Rossi. I Friedkin guardano solo i loro interessi e fanno disamorare i tifosi”

AS ROMA NOTIZIE – Adriano Panatta, ex tennista e tifoso della Roma, è stato invitato come ospite alla Domenica Sportiva e tra i vari temi trattati si è soffermato sull’esonero di Daniele De Rossi, scagliandosi contro la decisione dei Friedkin.

“Non mi aspettavo l’esonero di Daniele De Rossi, lo trovo disgustoso. Daniele è un figlio della Roma, un ragazzo straordinario, ed è stato esonerato dopo 4 giornate in mezz’ora da persone che con Roma c’entrano poco.

I presidenti o l’ex ad non sanno nemmeno dove sia Ponte Sisto, ho trovato tutto ingiusto e di cattivo gusto. Ne hanno tutto il diritto dato che sono i padroni, ma io conoscevo Viola e Sensi e, nonostante i difetti, avevano un amore per Roma incredibile.

Queste persone guardano solo i loro interessi e fanno disinnamorare i tifosi della squadra. Ho trovato questo gesto maleducato e senza rispetto”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!