UFFICIALE: i Friedkin acquistano l’Everton. Un portavoce del gruppo: “Lieti di diventare i custodi di questo iconico club”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ora è ufficiale: il Friedkin Group ha raggiunto un accordo con la Blue Heaven Holdings per l’acquisizione delle quote di maggioranza dell’Everton.

Ecco la nota: “Blue Heaven Holdings e The Friedkin Group confermano di aver raggiunto un accordo sui termini della vendita della quota di maggioranza di Blue Heaven Holdings nell’Everton Football Club. La transazione è soggetta all’approvazione della Premier League, della Football Association e della Financial Conduct Authority.

Un portavoce del Gruppo Friedkin ha dichiarato: ‘Siamo lieti di aver raggiunto un accordo per diventare custodi di questa iconica squadra di calcio. Siamo concentrati sull’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per completare la transazione.

Non vediamo l’ora di dare stabilità al club e di condividere la nostra visione per il suo futuro, compreso il completamento del nuovo stadio dell’Everton‘“.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!