Panchina Roma: Allegri, Ancelotti e Ranieri i favoriti secondo i bookie. Più dietro Sarri, in quota anche il ritorno di Mou

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Per conoscere il nome del prossimo allenatore della Roma bisognerà attenderà la fine della stagione. L’idea Ancelotti, in primo piano sui titoli dei giornali sportivi negli ultimi giorni, è stata scavalcata, secondo gli scommettitori, dall’ipotesi Allegri.

L’ex allenatore di Milan e Juventus è offerto sulla panchina giallorossa a 3 su Goldbet e Better, rispetto all’8 di due settimane fa e diventa dunque l’ipotesi al momento più plausibile per la Roma. La pista che porta al tecnico del Real Madrid resta comunque calda a 4,50.

Completa il podio, in lavagna, la conferma di Ranieri a 5,50. I bookie danno ancora fiducia a Francesco Farioli, emergente allenatore dell’Ajax, a 6. Si giocano invece a 8 Maurizio Sarri e il clamoroso ritorno di Josè Mourinho.