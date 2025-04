Panchina Roma, l’annuncio si avvicina: ora tocca ai Friedkin scegliere il futuro

AS ROMA NEWS – Claudio Ranieri ha fatto il suo ennesimo miracolo. Chiamato a stagione in corso dopo gli esoneri consecutivi di Daniele De Rossi e Ivan Juric, ha ridato un’identità alla squadra e l’ha rimessa in corsa per un posto in Champions. Ma a 73 anni il tecnico testaccino ha deciso: a giugno si ferma per sempre.

Niente rinnovo, niente avventure extra. Appenderà la casacca al chiodo, come annunciato dallo stesso Ranieri in via confidenziale ai vertici del club. Il futuro della panchina romanista è ora una pagina bianca da scrivere, e la penna sarà nelle mani dei Friedkin. O forse di Claudio stesso, che entrerà nel club con un ruolo da consulente e avrà voce in capitolo sulla scelta del nuovo allenatore.

Il casting è già partito e i nomi circolano a ritmo incessante. Sul tavolo ci sono allenatori affermati, profili esperti ma anche qualche nome esotico, che piace tanto alla proprietà americana. I più gettonati? Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, entrambi attualmente liberi dopo le esperienze con Juventus e Lazio. Due tecnici di alto profilo ma anche due identità forti, difficili da gestire se non accompagnati da una visione condivisa.

Attenzione anche a Stefano Pioli, oggi all’Al-Nassr in Arabia Saudita con un contratto da 12 milioni: difficile da liberare, ma non impossibile in caso di forte volontà.

Vincenzo Montella, ora commissario tecnico della Turchia, è un altro nome sul taccuino: profilo giovane, idee offensive e un passato da romanista, ma servirebbe pazienza e una buona dose di scommessa.

Poi c’è la suggestione che fa sognare: Carlo Ancelotti. A fine corsa col Real Madrid, corteggiato dal Brasile, ma ancora senza un accordo ufficiale. Un ritorno nella Capitale, dove tutto è iniziato, avrebbe un sapore epico, anche se i costi sarebbero da top mondiale. Resta in corsa Roberto Mancini, pronto a rilanciarsi dopo un avventura non troppo fortunata in Arabia.

E infine l’opzione “a sorpresa”: un nome straniero, magari poco noto, ma dal curriculum internazionale. È una pista che i Friedkin non escludono, affascinati dalla possibilità di costruire un nuovo progetto tecnico alla Arteta o Xabi Alonso, per intenderci.

La scelta dell’allenatore inciderà profondamente sul progetto tecnico. Un big come Allegri o Ancelotti richiederebbe garanzie e investimenti immediati, con un mercato da protagonisti e obiettivi dichiarati. Un tecnico emergente come Montella o un profilo straniero ancora da scoprire punterebbe invece su un percorso di crescita graduale, con giovani da valorizzare e una Roma più sostenibile, in linea con le ambizioni di Ghisolfi. Tecnici come Sarri e Pioli rappresenterebbero una scelta di mezzo: esperienza, idee chiare, e una richiesta fondamentale — un progetto serio, credibile e con ambizioni, ma senza pretendere colpi hollywoodiani sul mercato.

Come ha confessato lo stesso ds francese, per sapere chi sarà il prescelto bisognerà attendere ancora due o tre settimane. Sarà quella la prima, vera firma del nuovo progetto Roma. Una firma che dirà molto sul futuro giallorosso, tra sogni, realtà e un bivio inevitabile: costruire in attesa del nuovo stadio o provare a vincere subito.

