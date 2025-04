Roma compie 2778 anni, gli auguri dei tifosi giallorossi: “Urbe mia, sei la stella polare del mondo occidentale”

AS ROMA NOTIZIE – Oggi, 21 aprile, si celebra il Natale di Roma: la Città Eterna compie 2778 anni, tra storia, mito e orgoglio. Un appuntamento simbolico che i tifosi giallorossi non potevano certo lasciar passare inosservato.

Nella notte, infatti, è apparso uno striscione a firma “Gruppo Roma”, comparso in una zona centrale della Capitale, con un messaggio chiaro e potente: “2778 anni: Urbe mia, sei la stella polare del mondo occidentale“.

Un omaggio alla grandezza di Roma, non solo come città ma come idea, come faro culturale e spirituale. E, per i romanisti, un amore viscerale che va ben oltre il calcio. Perché Roma è tutto: casa, fede, identità. E oggi più che mai, va celebrata.

Giallorossi.net – T. De Cortis