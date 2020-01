Papa Francesco dona una Bibbia a Zaniolo il giorno del derby

AS ROMA NEWS – Il cammino sulle orme di Totti passa anche dai muri di Trastevere. Se l’ex capitano giallorosso è stato immortalato a Rione Monti in una sua posa iconica, Nicolò Zaniolo, dopo l’infortunio di domenica scorsa, ha ricevuto l’omaggio di Harry Grab.

Passato alle cronache per aver realizzato il murales di Papa Francesco immortalato nei panni di Kill Bill, l’artista si è ripetuto trasformando il numero 22 giallorosso in un supereroe.

Decisamente meno profano l’omaggio di Papa Francesco che, il prossimo 26 gennaio, donerà al centrocampista giallorosso, in qualità di rappresentante degli sportivi, una Bibbia nell’ambito delle celebrazioni della Domenica della Parola di Dio. Alle 10 del mattino, il pontefice presiederà la Santa Eucarestia nella Basilica di San Pietro per poi consegnare la Bibbia a 40 persone in rappresentanza delle tante espressioni della vita quotidiana.

(Il Tempo, F. Schito)