PAREDES: “Confermo la clausola esclusiva per il Boca. A gennaio ho fatto il possibile per tornare” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – In un’intervista rilasciata ai media argentini dopo la vittoria per 0-1 contro l’Uruguay, partita di qualificazione ai Mondiali 2026, Leandro Paredes ha pubblicamente confermato l’esistenza nel suo rinnovo di contratto di una clausola da 3,5 milioni che permetterebbe il suo ritorno al Boca Juniors.

Queste le sue parole: “È vero, ed è esclusivamente per il Boca. Ma sarà molto difficile, la finestra più facile è stata a gennaio, dove ho fatto tutto il possibile per tornare“. Una smentita a tutti gli effetti a quello che la Roma aveva fatto trapelare al momento della firma del rinnovo.

🗣️Leandro #Paredes HABLÓ sobre la CLÁUSULA BOCA que puso en su RENOVACIÓN CON ROMA: “ES CIERTO, ES EXCLUSIVAMENTE PARA BOCA. Pero VA A SER MUY DIFÍCIL, LA VENTANA MÁS FÁCIL ERA EN ENERO, DONDE HICE TODO LO POSIBLE POR VOLVER A ESTAR”. pic.twitter.com/scIcnZkZ90 — Boca Juniors – La12Tuittera (@la12tuittera) March 22, 2025