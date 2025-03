Roma, sacrifici in vista: Ndicka più vicino all’addio, per 30 milioni può partire

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il futuro della Roma passa inevitabilmente dai sacrifici. Con la necessità di fare cassa indipendentemente dal piazzamento finale, Florent Ghisolfi ha già iniziato a delineare le strategie per la prossima stagione. Tra i nomi destinati a partire, spicca sempre più quello di Evan Ndicka, il cui addio sembra ormai una possibilità concreta.

Il difensore ivoriano, attualmente impegnato con la nazionale, ha attirato l’attenzione di diversi club, in particolare della Premier League, dove il suo valore – stimato intorno ai 30 milioni di euro – non spaventa affatto. Arrivato a parametro zero dall’Eintracht Francoforte, Ndicka rappresenterebbe per la Roma una plusvalenza totale, una leva fondamentale per riequilibrare i conti senza indebolire eccessivamente la rosa.

Nonostante una stagione positiva, il centrale non è considerato incedibile. Il piano della Roma è chiaro: se dovesse arrivare l’offerta giusta, la cessione sarà inevitabile. Ghisolfi sta già lavorando per trovare il sostituto, e il nome in cima alla lista arriva dalla Ligue 1. Il primo obiettivo è Leonardo Balerdi, capitano del Marsiglia di Roberto De Zerbi, già sondato a gennaio e seguito con attenzione. L’argentino piace molto, ma il rinnovo fino al 2028 rende l’operazione complicata. L’addio di Ndicka potrebbe essere solo il primo tassello di un’estate movimentata per la Roma, chiamata a rinnovarsi tra entrate e uscite. Il mercato è appena iniziato, e le manovre di Ghisolfi promettono di lasciare il segno.

Fonte: Il Messaggero