Baldanzi, le condizioni non preoccupano dopo lo spavento in U21

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Come riportato da Filippo Biafora, le condizioni di Tommaso Baldanzi non destano preoccupazione. Il giovane talento giallorosso, infatti, era uscito dolorante durante la partita di ieri contro l’Olanda U21 a seguito di un brutto fallo subito, che aveva fatto temere il peggio.

Tuttavia, le ultime notizie sembrano rassicuranti: il numero 35 della Roma sembra essersi ripreso rapidamente e non ci sono segnali di gravi problematiche fisiche. Nonostante il momento di preoccupazione iniziale, la situazione del giocatore appare sotto controllo e non sono previsti ulteriori accertamenti.