ULTIME DA TRIGORIA – Out Celik e Rensch, diversi Primavera aggregati in prima squadra

AS ROMA NEWS – La Roma continua la preparazione in vista della sfida contro il Lecce, in programma sabato 29 marzo alla ripresa del campionato. Questa mattina la squadra si è ritrovata al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria agli ordini di Claudio Ranieri, che sta lavorando con il gruppo a ranghi ridotti a causa delle assenze dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali.

Nella seduta odierna non si sono visti né Celik né Rensch, ancora ai box, mentre per completare il gruppo sono stati aggregati alcuni giovani della Primavera, tra cui Marco Litti e Alessandro Romano. In partitella vittoria della squadra di Hummels, Cristante, Angelino e Soulè. Ranieri sta sfruttando la sosta per intensificare il lavoro tattico e atletico, puntando a ritrovare la squadra al meglio in vista del ritorno in campo.