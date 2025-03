Ndicka torna a Roma per problemi intestinali. Ko anche Saud: domani gli esami nella Capitale

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La sosta per le nazionali si sta rivelando un problema in più per la Roma, che continua a perdere pezzi in vista della ripresa del campionato. Claudio Ranieri deve fare i conti con una lista di infortuni che si allunga ulteriormente con gli ultimi stop accusati dai giocatori impegnati con le rispettive selezioni.

L’ultima tegola riguarda Saud, esterno della Roma, che ha subito una lesione al muscolo posteriore della coscia durante il match tra l’Arabia Saudita e la Cina. Dopo gli esami strumentali, lo staff medico della nazionale saudita ha confermato il problema fisico, costringendo il giocatore a lasciare il ritiro e a fare immediato ritorno a Trigoria. Sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico giallorosso, ma la sua presenza per il match contro il Lecce appare fortemente in dubbio.

A questo si aggiunge il problema intestinale che ha colpito Evan Ndicka. Il difensore ivoriano non è stato impiegato nell’ultima sfida tra Costa d’Avorio e Burundi ed è già rientrato a Roma dopo aver accusato un malessere nei giorni scorsi. Le sue condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione, ma il suo stato di salute sarà monitorato con attenzione nei prossimi giorni per valutare il suo recupero.