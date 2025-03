Juventus, per Motta è game over: esonero forse già oggi, in arrivo Tudor

ALTRE NOTIZIE – La Juventus ha deciso di sollevare Thiago Motta dall’incarico, ritenendo che la sua permanenza possa compromettere la corsa alla qualificazione in Champions League, obiettivo chiave per garantire introiti di almeno 65 milioni di euro. La decisione è maturata nelle ultime ore, dopo le sconfitte contro Atalanta e Fiorentina, dove la squadra non ha mostrato alcuna reazione. Inoltre, il tecnico italo-brasiliano ha avuto un atteggiamento passivo negli ultimi allenamenti, senza cercare un confronto con i giocatori né trasmettere la giusta carica.

Per il futuro, la Juventus ha scelto di affidarsi a Igor Tudor, il cui arrivo dovrebbe essere formalizzato entro le prossime 24-48 ore. L’ex difensore bianconero ha già avuto un’esperienza alla Juve come vice di Pirlo nella stagione 2020/21 e ha dato piena disponibilità a guidare la squadra fino a fine stagione. A differenza di Roberto Mancini, altro candidato in corsa, che però avrebbe preteso un accordo più lungo, Tudor accetta di essere valutato in base ai risultati, con una possibile conferma solo in caso di qualificazione in Champions League.

L’obiettivo della società è evitare di impegnarsi a lungo con un allenatore prima di avere la certezza del raggiungimento del traguardo minimo della stagione. Dopo le eliminazioni in Supercoppa, Coppa Italia e Champions League, il club non vuole rischiare un altro errore di programmazione. Per questo motivo, ha optato per una soluzione a breve termine, riservandosi di fare scelte più ponderate a fine campionato.

Fonte: Tuttosport