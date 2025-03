La Roma ha scelto Balerdi: l’argentino ha già detto sì ai giallorossi

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Gianluca Mancini è il pilastro della retroguardia giallorossa, un leader capace di dare solidità e personalità al reparto difensivo. La Roma è consapevole dell’importanza di avere un centrale carismatico e di qualità per costruire una difesa di alto livello, e per questo motivo ha individuato il profilo giusto per la prossima stagione: Leonardo Balerdi. Il difensore argentino dell’Olympique Marsiglia, 26 anni, è un nome che piace da tempo a Trigoria e che potrebbe rappresentare l’innesto ideale per rafforzare il reparto arretrato. Con un contratto in scadenza nel 2028, Balerdi ha già fatto sapere di gradire un trasferimento nella Capitale e sarebbe un tassello prezioso per la continuità del progetto difensivo giallorosso. La sua esperienza internazionale, maturata tra il Boca Juniors, il Borussia Dortmund e la Ligue 1, lo rende un profilo affidabile e pronto per il salto in Serie A.

Un profilo già apprezzato a Trigoria

Balerdi, inoltre, ha dalla sua parte un vantaggio non da poco: gli ottimi rapporti con Paulo Dybala e Leandro Paredes, connazionali con cui condivide non solo la nazionalità, ma anche una sintonia dentro e fuori dal campo. La Roma aveva già sondato il terreno per lui a gennaio, ma il Marsiglia aveva alzato il muro. Ora, però, la situazione sembra cambiata, con il giocatore più aperto a una nuova avventura e il club francese disposto ad ascoltare offerte. Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, conosce bene il difensore, avendolo affrontato durante la sua esperienza in Ligue 1. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro, una cifra che la Roma sta valutando attentamente, anche considerando che Balerdi possiede il passaporto italiano, il che eviterebbe problemi di slot per gli extracomunitari.

Un difensore su misura per la Roma

Il modo di interpretare il ruolo di Balerdi ricorda da vicino quello di Mancini: grinta, capacità di impostare il gioco da dietro e una forte presenza nelle due aree di rigore. La sua esperienza in una difesa a tre lo renderebbe perfetto per il sistema che la Roma intende confermare anche nella prossima stagione. Oltre a Balerdi, la società monitora altre opzioni, come Mika Marmol del Las Palmas, che ha una clausola rescissoria di 10 milioni, e Koni de Winter del Genoa, il cui costo però, intorno ai 30 milioni, rappresenta un ostacolo non indifferente.

Una difesa già solida, ma da potenziare

L’eventuale innesto di Balerdi andrebbe ad arricchire un reparto che ha trovato un ottimo equilibrio nelle ultime settimane. Con cinque clean sheet nelle ultime sei partite, la Roma ha dimostrato di avere una delle difese più solide della Serie A, merito anche delle parate di Mile Svilar e della leadership di Mancini. Tuttavia, la società è determinata a non fermarsi e a garantire un ulteriore salto di qualità per la prossima stagione. Balerdi è più di un’idea: è una pista concreta che potrebbe trasformarsi presto in una trattativa. La Roma è pronta a rinforzare il proprio pacchetto arretrato con un innesto mirato e di valore.

Fonte: Gazzetta dello Sport